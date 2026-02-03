"Нас обманули": аналитик объяснил, что разозлило Путина и спровоцировало массированный обстрел

Это был не жест примирения: зачем Москве понадобилось затишье перед бурей и что будет с энергетикой дальше

После небольшой паузы Россия снова ударила по украинской энергетике. Этот перерыв в атаках оказался не жестом доброй воли после просьб Трампа, а продуманным шагом Москвы, имеющим две составляющие – политическую и военную.

Почему Кремль делал паузу в ударах и почему вернулся к массированным атакам по энергообъектам Украины, выяснял "Телеграф".

Кремль показал, кто держит инициативу, а затем вернулся к ударам

Пауза в атаках по энергетике имела четкую цель – продемонстрировать, что инициатива находится на стороне России. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал военный эксперт Олег Стариков. По его словам, Кремль показывал миру, что контролирует ситуацию не только на поле боя, но и в политическом поле.

"Так оно и есть, потому что мы инициативу потеряли", – объяснил эксперт.

Стариков подчеркнул, что Украина сейчас ведет войну тактикой, в то время как Россия действует стратегически. Тактика никогда не победит стратегию – базовый военный принцип, который сейчас работает против Украины.

Провал переговоров в столице ОАЭ стал триггером для новых ударов

Второй причиной возобновления атак стал срыв переговоров. Руководитель России хотел показать главному переговорщику Украины ( США — Ред), что его обманули. Эксперт намекнул на встречу в Абу-Даби, где представители сторон даже вместе ужинали и обедали. Это означало, что были достигнуты определенные договоренности.

По словам Старикова, когда военные переговорщики вернулись в Киев и доложили о достигнутых решениях, их отвергли.

"Если пятое число не приехали, то нас обманули. Вот сегодня и ударили", – объяснил военный аналитик логику Кремля.

Именно это Москва восприняла как обман и ответила массированной атакой по энергетической инфраструктуре. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что работу переговорной делегации после обстрела 3 февраля скорректируют.

"Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они также рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом", — написал Зеленский в соцсетях.

"Или Россия считает, что неделя длится 4 дня вместо 7, или она сознательно делает ставку на войну, — Зеленский заявил, что Россия пренебрегла просьбой США воздержаться от ударов по энергетической и критической инфраструктуре во время переговорного процесса", — сказал президент

Олег Стариков обратил внимание на ключевую проблему переговорного процесса – отсутствие реальных полномочий у тех, кто едет на встречу. Переговорщики должны быть утверждены соответствующими указами руководства и получать четкие директивы, по которым они могут принимать решение на месте.

Военный аналитик подчеркнул, что возобновление атак по энергообъектам является частью общего стратегического плана России. Энергетическая инфраструктура остается приоритетной целью для Кремля, и пауза была лишь временной.

