Повстали з попелу: у Чорнобилі помітили одних із найрідкісніших тварин у світі (фото)

Заповідник живе, дихає та відновлюється

У Чорнобилі зафіксували рідкісних звірів — коней Пржевальського. Таких на всю Україну лише десятки.

Про це повідомив керівник Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Денис Нестеров. За його словами, взимку ця територія щедра на особливі зустрічі. Під час однієї з таких у фотооб’єктиви співробітників потрапила стадо коней Пржевальського.

Кінь Пржевальського. Фото — Чорнобильська зона

"Для мене це найкраще підтвердження того, що наш Заповідник живе, дихає та відновлюється. І кожна така зустріч – це нагадування, заради чого ми працюємо щодня", — зазначив він.

Що відомо про коней Пржевальського

Кінь Пржевальського — це єдиний у світі вид дикого коня, що зберігся. До 1969 року їх у дикій природі зовсім не залишилося, вони збереглися лише у неволі. Основними причинами стали полювання, конкуренція з худобою та суворі зими. Потім здійснювалися програми з їхньої реінтродукції (повернення в дику природу).

У минулому столітті та на початку нинішнього цих тварин завезли до Чорнобильської зони в рамках програми акліматизації. Заселення відбувалося двома етапами:

1998-1999 рр.: завезли 31 тварину (з Лозівського конезаводу та заповідника "Асканія-Нова").

завезли 31 тварину (з Лозівського конезаводу та заповідника "Асканія-Нова"). 2004 р.: спроба поповнити популяцію 13 кіньми із зоопарків Києва та Одеси виявилася невдалою — тварини загинули через відсутність адаптації.

Як пише ТСН, незважаючи на труднощі та загибель частини тварин, загалом експеримент виявився успішним. І тепер у Зоні відчуження налічується близько 150 представників (на 2018 рік) цього червонокнижного вигляду. Загалом у світі їх 2000-3000.

