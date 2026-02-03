Восстали из пепла: в Чернобыле заметили одних из самых редких животных в мире (фото)

Заповедник живет, дышит и восстанавливается

В Чернобыле зафиксировали редких зверей — лошадей Пржевальского. Таких на всю Украину всего десятки.

Об этом сообщил руководитель Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Нестеров. По его словам, зимой эта территория щедра на особые встречи. Во время одной из таких в фотообьективы сотрудников попалось стадо лошадей Пржевальского.

Лошадь Пржевальского. Фото - Чернобыльская зона

Лошадь Пржевальского. Фото - Чернобыльская зона

"Для меня это лучшее подтверждение того, что наш Заповедник живет, дышит и восстанавливается. И каждая такая встреча – это напоминание, ради чего мы работаем каждый день", — отметил он.

Что известно о лошадях Пржевальского

Лошадь Пржевальского — это единственный в мире сохранившийся вид дикой лошади. К 1969 году их в дикой природе вовсе не осталось, они сохранились лишь в неволе. Основными причинами стали охота, конкуренция с домашним скотом и суровые зимы. Затем осуществлялись программы по их реинтродукции (возвращению в дикую природу).

В прошлом веке и начале нынешнего этих животных завезли в Чернобыльскую зону в рамках программы акклиматизации. Заселение происходило двумя этапами:

1998-1999 гг.: завезли 31 животное (из Лозовского конезавода и заповедника "Аскания-Нова").

завезли 31 животное (из Лозовского конезавода и заповедника "Аскания-Нова"). 2004 г.: попытка пополнить популяцию 13 лошадьми из зоопарков Киева и Одессы оказалась неудачной — животные погибли из-за отсутствия адаптации.

Как пишет ТСН, несмотря на трудности и гибель части животных, в целом, эксперимент оказался успешным. И теперь в Зоне отчуждения насчитывается около 150 представителей (на 2018 год) этого краснокнижного вида. Всего в мире их 2000-3000.

Напомним, ранее мы писали о том, почему иногда лучше не помогать птицам зимой.