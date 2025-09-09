Час настав: глава дипломатії Євросоюзу висловилася щодо вступу України

Вступ України до Європейського Союзу – це те, що дарує надію українському народу

Депутати Європарламенту 9 вересня обговорюють гарантії безпеки для України, а також шлях країни до членства до Євросоюзу. Під час засідання голова дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що вже час розпочати переговори за першим кластером у процесі вступу України до ЄС.

Про це передає кореспондентка "Телеграфу" зі Страсбурга.

За її словами, вступ України до Європейського Союзу – це те, що дарує надію українському народу, можливість жити вільно та процвітати знову.

"Україна вже продемонструвала вражаючий прогрес у реформах, навіть посеред війни. Процес вступу є заснованим на заслугах, і Україна заслуговує на прогрес. Війна закінчиться, і коли це станеться, Україна відновиться, а Росія заплатить за шкоду, яку вона завдала і продовжує завдавати. Російські суверенні активи повинні залишатися замороженими, доки Росія не припинить свою агресивну війну проти України та не відшкодує Україні мільярди євро збитків, які вже заподіяла.", — вважає вона.

Також Каллас запевнила, що Європейський Союз продовжуватиме вносити свою частку для захисту безпеки континенту. Робота ведеться за трьома головними напрямками:

Європейський Союз уже підготував близько 80 тисяч українських військовослужбовців.

"Ми є найбільшим тренером українських збройних сил. Ми також почали працювати над зміною мандату нашої місії, щоб можна було тренувати військових і на території України. Найсильніша гарантія безпеки – це сильна українська армія.", — сказала Каллас.

Європейський Союз і надалі підтримуватиме внутрішню безпеку та стійкість України через цивільну місію.

"Ми вже допомагали українській поліції та сприяли зміцненню верховенства права в країні. А сьогодні існує ще багато викликів, зокрема пов’язаних із війною.", — сказала вона.

ЄС і надалі зміцнюватиме оборонну промисловість України.

"Росія не зламала рішучість України, і вона не повинна зламати нашу. А тим, хто сумнівається, — не сумнівайтеся. Безпека України – це європейська безпека, і доки Росія веде свою незаконну війну, ми маємо продовжувати боротьбу", — резюмувала вона.

