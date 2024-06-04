До початку переговорів про вступ України в ЄС залишилося два кроки: посол Євросоюзу Катаріна Матернова

Чи можуть у червні початися офіційні переговори про вступ України до ЄС?

За даними західних ЗМІ, Європейський Союз може почати переговори про вступ України в ЄС вже наприкінці червня. Початок офіційних переговорів з Києвом має відбутися через скликання міжурядової конференції, яку має проводити чинне головування в Раді Європейського Союзу. Нині це право за Бельгією, однак вже з 1 липня її змінює Угорщина, що створює очевидні додаткові ризики для Києва.

Другий важливий чинник — скоординувати конференцію з результатами виборів до Європарламенту, що пройдуть 9 червня. Після волевиявлення керівництво ключових інституцій ЄС зміниться: наприклад, оновлений склад Європейської комісії буде затверджено восени. Технічні процеси елементарно можуть зайняти певний час і затягти початок переговорів.

Що потрібно, аби переговори стартували, й чому Україні буде легше просуватися далі на шляху до Євросоюзу — в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

— Міжурядова конференція Україна-ЄС, яку вважають початком відкриття переговорів, може відбутися в червні — наскільки реалістична ця перспектива? І які кроки будуть першочерговими після початку переговорів?

— Якщо казати про реальну перспективу, то я не хочу робити прогнозів на те, що станеться в червні. Сподіваюся, що буде консенсус для офіційного початку переговорів, а це означає, що потрібно, аби сталися два кроки. По-перше, Рада, тобто 27 держав-членів, мають прийняти т.зв. мандат на переговори, який є наче "рамкою" для Європейської комісії для ведення переговорів; по-друге, потрібно скликати першу міжурядову конференцію. Але яка перспектива — я не можу сказати. І не хочу робити оцінок.

Сподіваюся, це відбудеться. Які наступні кроки після цього? Коли відбудеться перша міжурядова конференція, вона відкриє перші глави переговорів, і першими будуть відкриті глави 23 та 24, які стосуються верховенства права, боротьби з корупцією, інституцій тощо.

*Зазначимо, реформи й приведення українського законодавства до вимог Європейського Союзу відбувається за 35 переговорними главами, згрупованими в шести кластерах (це має назву acquis ЄС). І це той процес, який займе не один рік.

Джерело: Офіс віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

— На шляху до членства в ЄС Україна має пройти фактично 35 кроків — глав acquis. Які з них будуть найскладнішими для реалізації?

— Традиційно, з усіма країнами найскладнішими є 23 та 24 глави, тому що це реформи фундаментального характеру держави, верховенства права, боротьби з корупцією, судової системи тощо. Зараз перевага України полягає в тому, що ви не починаєте з нуля.

Ви за останні 10 років зробили багато кроків у цих реформах. Наприклад, минулого тижня Верховна Рада на основі реформованого порядку призначила нового суддю Конституційного суду. Це була одна з умов Європейського Союзу.

Тобто, іншими словами, це дуже складні сфери. Потрібно ще провести багато реформ, але Україна не починає з нуля.

— Але все ж, скільки років може зайняти цей шлях?

— Знову ж таки, точної цифри нема. Це залежатиме від підтримання імпульсу державами-членами, підтримання консенсусу серед них, оскільки кожен крок на шляху вступу є предметом згоди всіх 27 держав-членів.

Тож передумовою буде збереження консенсусу щодо розширення ЄС. І потім багато залежатиме від готовності України й від того, як швидко ви візьметеся за величезні вимоги законодавства ЄС, як швидко зміцните різні інституції, які буде потрібно тощо. Отже, багато з цього залежатиме від України.

Але прискорення реформ, яке ми спостерігаємо після повномасштабного вторгнення, дає мені надію та переконання, що Україна [в цьому] буде швидшою, аніж іноді в минулому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що країни ЄС розлючені спробами Угорщини блокувати допомогу Україні.