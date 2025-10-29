Навіть не Польща: яка країна найбільше хоче вступу України до ЄС, підтримка вражає

Європейці найбільше хочуть бачити в Євросоюзі саме Україну

Європейці хочуть бачити Україну у ЄС. Рівень підтримки громадян із цього питання досить високий, особливо у Швеції.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла Джессіка Розенкранц, міністерка Швеції у справах Європейського Союзу.. Більше про підтримку України, ЄС та тиск на Угорщину читайте у повній версії розмови, перейшовши за посиланням.

За словами Розенкранц, вона відчуває велику підтримку завдяки надзвичайно сильній громадській позиції шведів щодо членства України в ЄС.

Ми отримали результати нещодавнього опитування Євробарометра, яке показало, що саме Швеція є країною ЄС із найвищим рівнем підтримки членства України. Власне, 91% шведів підтримують вступ України до Європейського Союзу. сказала політикиня

Для довідки: Євробарометр — серія регулярних опитувань громадської думки, що проводяться для вивчення ставлення громадян до різних питань, пов’язаних із Європейським Союзом та суспільством загалом.

Варто зазначити, що такий результат підтримки є одним із найвищих у всьому Євросоюзі. За даними опитування, другою за підтримкою вступу України до ЄС є Фінляндія (82%).

Загалом європейці найбільше хочуть бачити в Євросоюзі саме Україну серед інших країн-претендентів. За це зараз виступає 52% респондентів у 14 країнах.

