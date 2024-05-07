Как на украинском языке назвать большие ягодицы? Ольга Фреймут дала интересный ответ

Это слово довольно редкое, но, по мнению Фреймут, очень уместное и красивое

С каждым днем украиноговорящих людей в мире становится все больше, ввиду чего как никогда актуальна работа над ошибками и расширением словарного запаса. К примеру, не все знают, как корректно назвать на украинском языке большие ягодицы.

Правильный вариант назвала известная украинская ведущая, инструкторка по этикету и писательница Ольга Фреймут.

"Як українською назвати сідниці? Ж*па? Д*па? Озадок. Великі сідниці, — о-за-док", — рассказала Фреймут.

Заметим, что слово "озадок" действительно встречается в современных словарях украинского языка, но является довольно редким и ранее как правило использовалось для обозначения задней части туши. Синонимом также является слово "огузок", которое описывает бедренную часть мясной туши.

Стоит заметить, что украинцы с юмором отреагировали в комментариях на такое заявление Оли Фреймут: "А просто сідниці это уже не украинский?", "Гузиця", "О, це ср**а", "Если их нет, то никак", — пишут в сети.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском правильно звучат слова "нюдс" и "топлес".