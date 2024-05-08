Змагун, учасник змагань? Языковед рассказал, как правильно сказать это на украинском

В словарях есть несколько вариантов, но Пономарив назвал один верный

Украинский язык — невероятно богатый и многогранный, но через то, что многие русскоговорящие резко перешли на украинский, стало много ошибок и случаев кальки с русского. К примеру, не каждый знает, как правильно назвать человека, который принимает участие в соревнованиях.

Об этом рассказал известный украинский языковед, доктор филологических наук Александр Пономарив.

По его словам, правильно говорить не "учасник змагань" и даже не "змагун", а "змагальник".

Интересно, что в современных словарях украинского языка одинаково часто встречаются как слово "змагун", так и "змагальник" , они считаются синонимами.

Вот несколько примеров, как слово "змагальник" используется в предложении:э

Він вийшов до дружини, яка почала варити обід, .. розкидавши багаття. Всі четверо сьогоднішні змагальники ворожили над одним котлом.

Коли чоловіки надумали бігати наввипередки, стрибати через канаву, то троє мислителів показали себе найщирішими змагальниками у мужніх вправах.

Колгоспи-змагальники взяли виробничо-громадське шефство над відсталішими артілями.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинском языке означает слово "дівка" и почему оно совсем не обидное, как "девка" в русском языке.