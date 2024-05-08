Змагун, учасник змагань? Языковед рассказал, как правильно сказать это на украинском
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В словарях есть несколько вариантов, но Пономарив назвал один верный
Украинский язык — невероятно богатый и многогранный, но через то, что многие русскоговорящие резко перешли на украинский, стало много ошибок и случаев кальки с русского. К примеру, не каждый знает, как правильно назвать человека, который принимает участие в соревнованиях.
Об этом рассказал известный украинский языковед, доктор филологических наук Александр Пономарив.
По его словам, правильно говорить не "учасник змагань" и даже не "змагун", а "змагальник".
Интересно, что в современных словарях украинского языка одинаково часто встречаются как слово "змагун", так и "змагальник", они считаются синонимами.
Вот несколько примеров, как слово "змагальник" используется в предложении:э
- Він вийшов до дружини, яка почала варити обід, .. розкидавши багаття. Всі четверо сьогоднішні змагальники ворожили над одним котлом.
- Коли чоловіки надумали бігати наввипередки, стрибати через канаву, то троє мислителів показали себе найщирішими змагальниками у мужніх вправах.
- Колгоспи-змагальники взяли виробничо-громадське шефство над відсталішими артілями.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в украинском языке означает слово "дівка" и почему оно совсем не обидное, как "девка" в русском языке.