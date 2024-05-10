"Б\У" - слово вигадка: як українською назвати речі, які були у користанні

В українській мові немає абревіатури щодо цих словосполучень

В Україні закріпився типовий русизм щодо речей, що були у вжитку — тобто "б/у". Однак це словосполучення має дуже точний український відповідник.

Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко. Він каже, що серед рекламних оголошень і досі часто можна побачити "речі б/у" або "продаж "беушних" телефонів". Б/у — це абревіатура, що російською мовою означає "бывший в употреблении".

"Тільки незрозуміло, чому її пишуть через скісну риску. А сполука "секонд хенд" — англійська, second hand і буквально означає — "друга рука", — зауважив мовознавець.

Авраменко додає, що товар, який уже використовували часто називають "бувший у використанні". Це груба помилка і суржик з російської. Правильно сказати "уживаний товар", "уживані речі".

"В українській мові немає абревіатури щодо цих словосполучень", — пояснив вчитель.

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