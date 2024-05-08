Забудьте слово "ухилянт": Оля Фреймут рассказала, как красиво его заменить в украинском языке

Есть еще одно малоизвестное подходящее слово

Украинский язык богат и многогранен, хоть и не каждый в силах сразу это осознать. И есть интересный вариант, как можно заменить в разговорной речи слово "ухилянт", которое, к сожалению, становится все более часто используемым.

Замену ему назвала известная украинская ведущая, писательница и инструкторка по этикету Ольга Фреймут.

"Як українською краще сказати "ухилянт"? Сахач", — подчеркнула Фреймут.

Стоит заметить, что в современных словарях украинского языка нет ни слова "ухилянт", ни слова "сахач". Однако несложно догадаться об истории происхождения обоих слов, — "ухилянт" появилось от слова "ухилятися", в то время как "сахач" от слова "сахатися". Так, слова можно назвать синонимами.

В комментариях украинцы с шутками и сомнениями восприняли предложение Фреймут забыть слово "ухилянт".

"Это не украинский, это галицкий диалект", "Я знаю как на украинском сказать, когда человек много разговаривает", "А как на украинском ухилянтка? Сахачка", "Твое дело ревизором в кафе, ресторанах и отелях быть", — среди прочего, пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском языке красиво сказать сленговое слово "жесть".