Раньше, чем в прошлом году: когда в украинских школах прозвучит последний звонок

Летние каникулы в Украине начнутся с 29 июня и продлятся до 31 августа

Уже третий учебный год в Украине заканчивается в условиях войны. Он начался 1 сентября 2023 года и закончится 28 июня 2024 года. Праздник последнего звонка в большинстве школ проведут в последний день мая.

Своим постановлением Кабинет министров определил, что 2023/2024 учебный год длится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года. Как и раньше, учебный год будет длиться до конца июня, но 29-30 июня этого года — выходные, пояснили на сайте МОН.

В то же время, из-за войны Министерство образования и науки Украины дает школам возможность самостоятельно определять графики каникул. Таким образом, дату завершения учебного года могут определять педсоветы и руководители школ.

При этом проведение последнего звонка не привязано к этой дате, его день и необходимость проведения каждая школа также может устанавливать самостоятельно. В этом году в большинстве школ Украины он прозвучит 31 мая, пишет "Униан". В прошлом году рекомендованная МОН дата для него была позднее — 16 июня.

Однако сам образовательный процесс может продолжаться до 28 июня. Могут проводиться аттестация, компенсаторные занятия и другие мероприятия образовательной программы. Это особенно актуально для тех школ, где обучение в течение учебного года часто вынуждены были прерывать из-за российской агрессии.

Как сообщал "Телеграф", праздник последнего звонка в школах Киева состоится 31 мая. В этом году в столице образовательный процесс осуществлялся в соответствии с утвержденными программами.