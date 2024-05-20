Останній дзвоник чи дзвінок? Як правильно називати це шкільне свято українською

Різницю легко запамʼятати, якщо знати тлумачення слів

Уже зовсім скоро у школах України закінчиться навчальний рік. Та не всі знають, як правильно називати це свято "останній дзвоник" чи "останній дзвінок".

Мовознавці порталу "Рух "За мову"" дали змістовне пояснення. Так правильним варіантом буде саме "дзвінок".

Річ у тім, що "дзвоник" — назва самого пристрою, який видає звук. Наприклад, Григорій Квітка-Основʼяненко писав: "Коні помчали, дзвоники задзвеніли".

А от слово "дзвінок" означає назву самого процесу дзеленчання, тобто безперервної дії від електричного чи механічного приладу. Наприклад, Микола натиснув на дзвоник, але дзвінка у квартирі не почули. Або ж ще такий приклад — Дзвоник вийшов з ладу, тому школярі не почули дзвінка.

У той час як церковні дзвони не можуть видавати дзвінок. Вони багатоголосі, тому їхній звук — це дзвін або передзвін.

Отже, правильно говорити саме "останній дзвінок" або "свято останнього дзвінка".

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