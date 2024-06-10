"Олегу" или "Олеже": как правильно обращаться на украинском языке

Имя Олег довольно популярное в Украине

В Украине окончательно изменились правила правописания. Согласно им изменились и правила спряжения некоторых популярных имен.

Редактор Ольга Васильева на своей странице в Facebook рассказала, как правильно обращаться к мужчине с именем Олег. По ее словам, в 87 параграфе правописания "Звательный падеж" указано, что правильные обе формы.

Соответственно можно говорить и "Олегу", и "Олеже". В то же время Васильева подчеркнула, что ранее форма "Олеже" считалась устаревшей, как "княже" вместо "князю". Однако, по ее словам, сейчас ее возродили, потому что она звучит очень органично.

Следует отметить, что имя "Олег" достаточно распространено в Украине. По данным сервиса "Родни" его носит более 399 тысяч человек.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно отменять мужское имя "Віталий" — "Віталіє" или "Віталію". Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, как действительно нужно говорить, чтобы это звучало правильно.

"Телеграф" также объяснял, в каких случаях обращение "Вы" в украинском языке можно писать с большого, а когда обязательно писать "вы" с маленького.