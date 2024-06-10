Никогда не зовите "Сергіє": как правильно зовут мужчину с этим именем на украинском

В Украине проживает более миллиона носителей этого имени

С мая 2024 года стали обязательными новые правила правописания в Украине. В частности, изменились некоторые нормы по склонению имен, поэтому не лишним будет узнать, как правильно обращаться к Сергеям.

В этом вопросе разобрался "Телеграф". Актуальные нормы указаны в документе "Украинское правописание".

Имя Сергей очень распространено в Украине и является едва ли не самым популярным. По данным сервиса "Родни", есть 1 миллион 206 тысяч 923 носителя этого имени.

Однако многих вопрос о правильном обращении к мужчине ставит в тупик. Например, как следует говорить и писать: "Сергіє" или "Сергію"? Однозначно, второй ответ правильный. В звательном падеже нужно обращаться "Сергію".

Что касается формирования отчества, то все остается по-прежнему. То есть, у мальчиков отчество Сергеевич, а у девочек — Сергеевна.

Ранее "Телеграф" сообщал, как правильно обращаться к мужчинам по имени Игорь. Новое украинское правописание изменило окончание имени в звательном падеже. Также теперь по другому формируются отчество.

Новое правописание также распространяется на другие мужские имена. В частности, на такие как Лазарь и Василий. Они, как и Игорь, принадлежат к группе существительных мужского рода с конечным мягким согласным основания.