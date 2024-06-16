Есть несколько правил: как легко просклонять украинские фамилии

Объясняем ключевые нюансы и можно ли склонять фамилии онлайн

Украинский язык невероятно древний и многогранный, в связи с чем многие бывает допускают ошибки. Нередки ошибки и в такой базовой вещи как склонение имен и фамилий.

"Телеграф" решил кратко объяснить правила, как правильно склонять украинские фамилии.

Украинские и другие славянские фамилии, которые заканчиваются на -а, -я , склоняем как имена собственные I группы склонения, а фамилии с окончанием -о и нулевым окончанием склоняем как имена собственные II группы склонения.

Фамилии прилагательного типа на -ий (-ій) склоняем как соответствующие прилагательные мужского и женского рода. В падежных формах чешских, словацких и польских фамилий на -ек, -ер, -ел суффиксальное -е- сохраняем. При этом следует помнить, что все мужские фамилии ІІ группы в родительном падеже имеют окончание -а (-я).

Кроме того, запомните раз и навсегда, что женские фамилии на -о (-ко, -ло), -й и согласный в украинском языке не склоняются. Аналогичные мужские фамилии склоняются как соответствующие существительные.

Стоит заметить, что в сети есть сервис для склонения фамилий онлайн под названием NameCaseLib , — однако он устаревший, иногда может выдать неправильное склонение и не учитывает новшеств нового украинского правописания, которое вступило в силу в мае 2024 года. Поэтому лучше самостоятельно разобраться с нюансами и не полагаться на автоматическую библиотеку.

Как сообщал "Телеграф", по новому украинскому правописанию среди прочего изменились правила склонения имени "Ігор".