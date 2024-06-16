Є кілька правил: як легко відмінювати українські прізвища

Пояснюємо ключові нюанси та чи можна відмінювати прізвища онлайн

Українська мова неймовірно стародавня і багатогранна, у зв’язку з чим багато хто буває припускається помилок. Трапляються помилки і в такій базовій речі як відмінювання імен та прізвищ.

"Телеграф" вирішив коротко пояснити правила, як правильно відмінювати українські прізвища.

Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення -а, -я , відмінюємо як загальні назви I відміни, а прізвища із закінченням -о та нульовим відмінюємо як загальні назви II відміни.

Прізвища прикметникового типу на -ий (-ій) відмінюємо як відповідні прикметники чоловічого та жіночого роду. У відмінкових формах чеських, словацьких і польських прізвищ на -ек, -ер, -ел суфіксальний -е- зберігаємо. При цьому слід пам’ятати, що всі чоловічі прізвища ІІ відміни у родовому відмінку мають закінчення -а(-я).

Крім того, запам’ятайте раз і назавжди, що жіночі прізвища на -о (-ко, -ло), -й та приголосний в українській мові не відмінюються. Аналогічні чоловічі прізвища відмінюються як відповідні іменники.

Варто зауважити, що в мережі є сервіс для відмінювання прізвищ онлайн під назвою NameCaseLib — однак він застарілий, іноді може видати неправильне відмінювання і не враховує нововведень нового українського правопису, який набув чинності в травні 2024 року. Тому краще самостійно розібратися з нюансами та не покладатися на автоматичну бібліотеку.

Як повідомляв "Телеграф", за новим українським правописом серед іншого змінилися правила відмінювання імені "Ігор".