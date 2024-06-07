Вокруг лекции Бужанского в киевском вузе разразился скандал: нардеп прокомментировал событие "Телеграфу"

Сообщение о лекции военный институт удалил

Народный депутат Максим Бужанский прочитал в военном институте КНУ имени Т.Г.Шевченко лекцию об истории создания государства. Но вокруг этого события разразился скандал, ведь общественные деятели, военные и журналисты возмутились из-за противоречивой репутации нардепа.

Впоследствии из-за шквала хейта даже пресс-служба института удалили сообщение о лекции со страницы в Facebook. "Телеграф" связался с Максимом Бужанским и спросил его мнение относительно этого скандала.

Военный, общественный активист, юрист Олег Симороз написал, что не понимает, как у руководства Военного института хватило совести пригласить украинофоба в стены заведения, где готовят военных.

"4 июня Военный институт имени Тараса Шевченко пригласил на встречу с курсантами нардепа, избранного от "слуг народа", неоднократно распространявшего антиукраинские лозунги украинофоба Максима Бужанского, был инициатором отмены законов "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и "Об очищении власти" ". Одно время он активно сотрудничал с пророссийским лобби Медведчука. Я думаю, с этим товарищем все понятно. А вот основной вопрос у меня к руководству Военного института имени Тараса Шевченко — как у вас хватило совести пригласить в стены, где готовят военных украинофоба?" Очень рад за вас, что вы решили тихонько удалить свое сообщение и вы как военные люди должны знать, что за свои действия нужно нести ответственность, а не пытаться скрыть их!", – написал Симороз.

Олег Симороз отметил, что обратился в Министерство обороны Украины с просьбой немедленно отреагировать на эти позорные факты и привлечь к дисциплинарной ответственности руководство учебного заведения, в частности заместителя начальника института по учебной работе и начальника кафедры военной политологии.

Журналистка Марина Данилюк-Ермолаева назвала позорной эту ситуацию с топовым вузом Украины.

Также прокомментировал событие и журналист и телеведущий Виталий Гайдукевич, отметивший, что можно "закосить" эмблемой под Вест Пойнт, но от этого не станешь Вест Пойнтом.

"Что удивляться, что в Украине полно агрессивных украинофобов и совков, когда в столичном военном вузе приглашают читать лекции Бужанского. А чего не Табачника? Возможно, сразу Патрушева или Нарышкина?", — заявил он.

Ответ Максима Бужанского

В свою очередь Бужанский в комментарии "Телеграфу" отметил, что получил официальное приглашение от учебного заведения и почему он должен не приходить с лекцией в таком случае?

Что касается фотографий, на которых он общается в сессионном зале ВР с подозреваемым в госизмене Александром Дубинским, то, по словам Бужанского, они не поддерживают связь с марта 2023 года. Сейчас же, например, "слуга" общается с Петром Порошенко, также являющимся фигурантом дела о госизмене.

Нардеп также подчеркнул, что лица, имеющие вопрос о его противоречивой репутации, могут обратиться в СБУ или ДБР, ведь в противном случае они являются соучастниками преступления и скрывают его от правосудия. Также в этом контексте Бужанский напомнил о телеканале "Эспрессо", который из политических мотивов исключили из телемарафона.

Комментировать этот хейт, как сказал Бужанский, нет смысла. Когда у него будет время, отметил "Телеграфу" нардеп, он обратится с иском о предоставлении ложных показаний.

Ранее "Телеграф" писал, что находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене народный депутат Александр Дубинский вновь набросился на корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова. В этот раз нардеп вскользь упомянул видео репетиции харьковских школьников, которое в свое время наделало много шума в сети.