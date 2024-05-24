Как система образования будет выходить из энергетического кризиса: министр назвал два способа

Некоторые заведения будут заживлены постоянно

Министерство образования и науки (МОН) имеет план минимизации последствий энергетического кризиса для педагогов и учащихся. В ведомстве составят список учреждений с полной и частичной генерацией.

Постоянно будут заживлены те заведения, в которых дети находятся круглосуточно. Об этом глава МОН Оксен Лисовой рассказал "Телеграфу" в интервью "Учебный год сместят на лето: министр образования о зарплатах учителей, новых графиках обучения и своей отставке".

"Сейчас работаем над тем, как будет функционировать система образования в условиях этого кризиса. Мы работаем над подходом для университетов, школ и учреждений профтехобразования. Это большая правительственная работа, которая касается общих решений: замены мощностей [производства электроэнергии] на мобильные решения, газогенерационные. Министерство энергетики активно над этим работает. Мы сформировали перечень заведений, которые должны быть заживлены 24/7. В первую очередь это заведения, где дети находятся круглосуточно", — ответил Лисовой на вопрос о минимизации последствий энергетического кризиса.

Министр рассказал, что в некоторых заведениях потребуется лишь частичная генерация. Это касается тех помещений, в которых работают центры несокрушимости. В них нужно заживлять только укрытие, потому что в самом здании электричество будет.

"Есть заведения, в которых потребуется частичная генерация. Например, нам нужно будет заживить только укрытие, ведь в этих заведениях в случае отключения будут работать центры несокрушимости. И мы стремимся в каждое учебное заведение, в соответствии со статусом, в котором они будут работать в условиях кризиса, дать мощности", — сказал Лисовой.

В министерстве также обращают внимание на обеспечение заведений топливом. Для этого необходимо дополнительное финансирование.

"Второй вопрос — обеспечение топливом. Мы говорим о генерации, в основном, дизельными и бензиновыми генераторами, и на правительственном уровне этот вопрос решают: выделяют дополнительное финансирование из бюджета, привлекают доноров", — сказал Лисовой.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, что отключения света в Украине будут продолжаться месяцами. В энергосистеме значительный дефицит. Его не всегда удается компенсировать аварийной помощью или импортом из Европы.

"Телеграф" ранее опубликовал интервью с главой "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким. Он ответил на вопросы, которые волнуют всех украинцев.