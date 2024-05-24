Готов к труду и обороне. Министр образования прокомментировал слухи об отставке

Для министра важна не политика, а миссия, которую он выполняет

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой прокомментировал слухи о своей возможной отставке, которые появляются в медиапространстве. Он отметил, что если такое решение будет действительно принято, то он, так сказать, готов и к труду, и к обороне, ведь продолжит свою работу либо в области образования, либо в оборонной.

В то же время, министра такие слухи не демотивируют, ведь миссия его работы заключается в другом. Об этом Оксен Лисовой сказал "Телеграфу" в блиц-интервью "Учебный год сместят на лето: министр образования о зарплатах учителей, новых графиках обучения и своей отставке"

На вопрос "Телеграфа", как министр может прокомментировать вышеупомянутые слухи, Лисовой сказал: "Я пришел работать и я работаю до последнего дня максимально, мотивированно и вся команда работает. Будет принято решение об отставке – уйдем в отставку и будем работать на других участках или образования, или фронта".

Такая ситуация не демотивирует министра, ведь он пришел в министерство не делать политику.

"Я пришел не политику делать, для меня важна миссия, которую мы выполняем. Это слухи, пока, они не подтверждаются, но они не демотивируют", — сказал Лесной.

Напомним, "Телеграф" спросил у народной депутатки, секретаря комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Натальи Пипы об образовательных реформах, в частности, что от них ждать и готовы ли родители, студенты и школьники к переменам.