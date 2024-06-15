"Євген" или "Євгеній"? Как правильно говорить на украинском в 2024 году

Обе формы имени встречаются в Украине, но лишь одна из них правильная

Все больше украинцев выбирают для себя говорить на украинском языке, в связи с чем как никогда уместна работа над освещением его тонкостей, — ведь такой древний и многогранный язык никому не под силу сразу понять. К примеру, некоторые путаются, как правильно говорить на украинском языке имя, — "Євген" или "Євгеній"? В этом разобрался "Телеграф".

Стоит заметить, что изначально это имя появилось как древнегреческое "Eugenios", что значит "благородный", после чего стало популярным церковным именем, и только потом уже стало распространенным и среди простых людей. В Украине до сих пор существует церковное имя "Євгеній", однако, согласно с нормами украинского языка, правильно говорить "Євген".

Но часто встречается и форма "Євгеній", — языковеды считают, что это связано с влиянием российской культуры, где это имя звучит как "Евгений".

Согласно с данными сервиса "Рідні", в 2024 году в Украине проживает 232 тысячи мужчин по имени "Євген". Также зарегистрировано и более 109 тысяч человек по имени "Євгеній".

Распространение имени Евген в Украине

Распространение имени Евгений в Украине

Интересная ситуация и с женской формой этого имени. В Украине есть более 155 тысяч украинок по имени "Євгенія", и 6 тысяч женщин по имени "Євгена" (при этом чаще всего это имя встречается в Хмельницкой области).

Распространение женского имени Евгения в Украине

Есть в Украине такая форма имени Евгения как Евгена

Важно! С юридической точки зрения имена "Євген", "Євгеній", и другие формы, — это разные имена, потому в официальных документах всегда стоит употреблять только ту форму имени, которая указана в вашем паспорте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как по правилам нового правописания теперь склоняется имя "Ігор".