Не путайте эти слова: когда правильно говорить "компанія", а когда - "кампанія"

Украинцам объяснили, как избежать ошибки

Все больше украинцев отказываются от русского языка в общении и переходят на государственный. Но, несмотря на это, некоторые делают ошибки, особенно в словах, которые похожи по своему написанию.

Например, слова "компанія" и "кампанія". Языковед Александр Авраменко рассказал, в чем разница между этими словами и в каком случае нужно употреблять каждое из них.

Так, слово "кампания" — это совокупность мероприятий, направленных на достижение какой-либо цели. Например "воєнна кампанія", "посівна кампанія", "вступна кампанія". Слово же "компанія" — это синоним к слову "товариство" или объединение друзей, знакомых или же коммерческий союз. Например, "компанія нових друзів".

Когда-то єти два слова обыграли в одном предложении, чтобы показать, что в органы власти идут одни и те же люди: "нова кампанія старої компанії".

Ранее мы рассказывали о том, как будет правильно — "увімкнути" или "включити". Оба слова есть в украинском языке, но имеют разное значение.

Также "Телеграф" рассказывал, как правильно называть украинок по имени — Анна или Ганна. Языковед Александр Авраменко все объяснил.