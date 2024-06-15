Анна или Ганна? Как правильно на украинском звучит это имя

Различные фонетические варианты присущи разным языкам

Украинские имена не стали исключением во время русификации нашего языка. Не зря встречаются скалькованные сокращенные ласковые формы имен, как Вовочка и Вова. Более того, из-за российского влияния в нашем обществе встречаются две формы одного и того же имени.

Познакомиться можно как с Анной, так и с Ганною. Но в чем же разница этих имен и какой фонетический вариант верен? На этот вопрос ответил известный языковед и учитель украинского языка Александр Авраменко.

Языковед объяснил, что вариант Анна присущ русским и белорусским языкам и в основном распространен в этих странах. В то время как Ганна принадлежит к украинскому, польскому и белорусскому языкам. В чешском языке можно встретить похожее Гана, но с одной буковой "н".

Так что для украинского языка присуще именно Ганна. Само же имя имеет еврейские и греческие корни. И в греческом языке фонетически соответствует варианту Анна – Ann, а на иврите – Hanna.

Ранее "Телеграф" писал, как на украинском правильно сокращать имя Елена, избегая россиянизмов. Это имя довольно распространено в Украине и часто встречаются довольно разные его фонетические варианты, как Альона и Олена.