Он вам не "Константин": как в украинском языке писать популярное имя и отчество

В Украине живет около 115 тысяч носителей этого имени

В украинском языке есть много имен, которые имеют незаметные, но существенные различия с российскими аналогами из-за чего многие их пишут не правильно. К таковым например относится "Константин".

"Телеграф" рассказывает о том, как оно правильно звучит в украинском языке. Также в этом материале мы расскажем, как правильно формировать отчество.

Дело в том, что вариант написания "Константин" является российским, а вот в украинском первая буква "н" не пишется. Таким образом единственно правильным вариантом написания этого имени будет "Костянтин", что подтверждает портал kak-pravilno.net.

То же самое касается и правил образования отчеств. В украинском языке они будут звучать исключительно как "Костянтинович" и "Костянтинівна".

Стоит отметить, что это правило не распространяется на тех людей, которые в паспорте записаны как "Константинович" или "Константиновна", поскольку с юридической точки зрения это два разных имени.

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