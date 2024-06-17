Не "Михаїл" и не "Михайловна": как правильно говорить и писать на украинском языке

А еще точно не Миша и не Міша

За последние несколько лет, многие украинцы сознательно отказались от общения на русском языке, однако многие россиянизмы просачиваются в нашу речь отовсюду. Причина этому ряд исторических факторов, изменить которые нам невмоготу. Однако каждый из нас способен работать над чистотой своей речи.

Сегодня "Телеграф" расскажет вам несколько нюансов, связанных с именем Михайло. Ведь многие украинцы, обращаясь к мужчине с таким именем, путают русское имя с украинским.

Итак, прежде всего запомните, что в украинском языке есть имя Михало, а не Михаїл. По крайней мере, если речь идет о человеке, потому что если говорить об архангеле, то он Михаїл. Так что не путайте.

Архангел Михаїл или архистратиг Михаїл

Но вернемся к Михайлу. Сейчас в Украине это очень распространенное имя. Согласно данным портала "Рідни", ныне его носителями являются 494050 человека, то есть почти полмиллиона. Распространено имя примерно одинаково во всех областях Украины, однако на западе нашего государства Михайликів больше.

Происхождение и значение имени

На Ближнем Востоке имя было популярно у евреев и первоначально звучало как Михаэль, что в переводе означает "тот, кто как Бог". В украинской традиции имя звучит как Михайло.

Что касается появления в Украине, то большинство исследователей сходятся во мнении, что имя пришло к нам посредством греческого языка. Есть в нашей стране и женские формы имени – Михайлина.

В англоязычных странах имя звучит как Майкл; у испаноязычных — Мигель; у португалоязычных — Мигел.

Как обращаться к Михайлу?

Согласитесь, вряд ли большинство из нас используют полные имена в обиходе. Большинство украинцев называют своих близких или друзей уменьшительно-ласкательно. Так как же обращаться к Михайлу? Вариантов целая куча: Михайлик, Михайличок, Михайличко, Михайлонько, Михайлочко, Михайлуньо, Михалко, Михалик, Михаль, Михальо, Михальок, Михань, Миханько, Миханьо, Михась, Михасик, Михасько, Михасьо, Михлик, Мись, Мишко

НО, не Миша и не Міша, потому что это русские имена.

Что касается патронимических названий, или если на человеческом языке, то имен отчества есть только две грамматически правильные формы: Михайлович и Михайлівна.

Никаких Михаловичів, Михаличєй та Михалівн. Только две вышеперечисленные формы. Лелейте украинский язык, и пропалывайте русские слова, как сорняк.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно обращаться к Александру на украинском. Никакой он вам не "Саня".