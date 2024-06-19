Не плутайте ці слова: коли правильно говорити "компанія", а коли — "кампанія"

Українцям пояснили, як уникнути помилки

Дедалі більше українців відмовляються від російської мови у спілкуванні та переходять на державну. Але, попри це, дехто робить помилки, особливо в словах, які схожі за своїм написанням.

Наприклад, слова "компанія" та "кампанія". Мовознавець Олександр Авраменко розповів, у чому різниця між цими словами та в якому разі треба вживати кожне з них.

Так, слово "кампанія" — це сукупність заходів, спрямованих на досягнення будь-якої мети. Наприклад "воєнна кампанія", "посівна кампанія", "вступна кампанія". Слово ж "компанія" — це синонім до слова товариство або об’єднання друзів, знайомих або комерційний союз. Наприклад, "компанія нових друзів".

Колись ці два слова обіграли в одному реченні, щоб показати, що до органів влади йдуть одні й ті самі люди: "нова кампанія старої компанії".

Раніше ми розповідали про те, як буде правильно – увімкнути чи включити. Обидва слова є українською, але мають різне значення.

Також "Телеграф" розповідав, як правильно називати українок на ім’я — Анна чи Ганна. Мовознавець Олександр Авраменко все пояснив.