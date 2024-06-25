"По хліб" или "за хлібом": когда на самом деле в украинском языке правильно употреблять предлог "по"

Бывают случаи, когда употребление "по" не является нормативным

Многие украинцы, которые сейчас активно переходят на украинский язык, часто пренебрегают предлогом "по", заменяя его другими аналогами. Однако варианты с "по" также являются правильными, более того, часто его употребление является более уместным.

Об этом рассказала редактор Ольга Васильєва. В своем посте она назвала предлог "по" "многострадальным", отмечая, что некоторые считают его "неправильным".

Однако в пример она привела строчки украинских писателей, которые не чурались использовать именно его.

Строки Шевченко:

Аж по воді розіслала Зеленії віти.

І забули сірий попіл По вітру розвіять.

Сроки Котляревского:

Собак дражнили по дворах.

"Смешного мало. Оказывается, надо "собак дражнити у дворрах". Да и "по всьому світу" записали в ошибки, будто можно только "в усьому світі". Колядка "По всему миру стала новость" теперь неправильна…Эй, варианты с "по" тоже правильные и часто более уместны! Я приводила также примеры "ходити по родичах" и "збиратися по суботах", на что обрезаторы мне отвечали, что правильно "до родичів"и "щосуботи". Но ведь это не одно и то же, потому что можно какую-то субботу и пропустить, а "по родственникам" означает, что родственников не одна семья", — говорит она.

При этом редактор отметила, что действительно бывают случаи, когда употребление "по" не является нормативным: "надіслати по місцю проживання", "продавати по собівартості", "працювати по професії" и так далее. Правильно будет "надіслати за місцем проживання", "продавати за собівартістю", "працювати за фахом". Но в это же время и с "за" следует быть аккуратными. Ведь "йти за хлібом" или "за водою" будет ошибкой. Правильно будет "йти по хліб", "по воду" и так далее.

"Итак, господина "За" надо контролировать, а господину "По" дать немного свободы. Котляревский и Шевченко были бы признательны", — резюмирует Васильева.

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