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Давайте без "пікніків": как на украинском назвать вылазку на природу со вкусненьким

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гаївка Новость обновлена 21 июня 2024, 20:13
Гаївка. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Не только "гаївка" и "небокус"

В украинском языке существует много аналогов иностранным словам, которые смогут сделать произношение более благозвучным. Не исключением стало и слово "пікнік".

По данным портала "Словотвір", у него более 10 украинских соответствий. Наиболее распространены "гаївка" и "маївка".

Как сказать "пікнік" на украинском:

  • гаївка,
  • галявник,
  • маївка,
  • простонебець,
  • вилазка,
  • лісожрачка,
  • природник,
  • небокус,
  • позахатник,
  • лугобавка,
  • їстівинка,
  • позамівка,
  • розмай.

Заметим, что на украинском также можно говорить "пікнік", ведь это заимствованное слово из английского "picnic". Однако для улучшения речи и расширения словарного запаса можно использовать и указанные выше конструкции.

Напомним, "Телеграф" также писал, что означают кринж, чиназес, изи, рофл, ауф и как их заменить на украинском. А еще о семи словах, которых не существует в украинском языке, но их говорят каждый день.

Теги:
#Украинский язык #Пикник #Как правильно