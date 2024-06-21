Давайте без "пікніків": как на украинском назвать вылазку на природу со вкусненьким
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Не только "гаївка" и "небокус"
В украинском языке существует много аналогов иностранным словам, которые смогут сделать произношение более благозвучным. Не исключением стало и слово "пікнік".
По данным портала "Словотвір", у него более 10 украинских соответствий. Наиболее распространены "гаївка" и "маївка".
Как сказать "пікнік" на украинском:
- гаївка,
- галявник,
- маївка,
- простонебець,
- вилазка,
- лісожрачка,
- природник,
- небокус,
- позахатник,
- лугобавка,
- їстівинка,
- позамівка,
- розмай.
Заметим, что на украинском также можно говорить "пікнік", ведь это заимствованное слово из английского "picnic". Однако для улучшения речи и расширения словарного запаса можно использовать и указанные выше конструкции.
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