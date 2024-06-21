Давайте без "пікніків": как на украинском назвать вылазку на природу со вкусненьким

Не только "гаївка" и "небокус"

В украинском языке существует много аналогов иностранным словам, которые смогут сделать произношение более благозвучным. Не исключением стало и слово "пікнік".

По данным портала "Словотвір", у него более 10 украинских соответствий. Наиболее распространены "гаївка" и "маївка".

Как сказать "пікнік" на украинском:

гаївка,

галявник,

маївка,

простонебець,

вилазка,

лісожрачка,

природник,

небокус,

позахатник,

лугобавка,

їстівинка,

позамівка,

розмай.

Заметим, что на украинском также можно говорить "пікнік", ведь это заимствованное слово из английского "picnic". Однако для улучшения речи и расширения словарного запаса можно использовать и указанные выше конструкции.

Напомним, "Телеграф" также писал, что означают кринж, чиназес, изи, рофл, ауф и как их заменить на украинском. А еще о семи словах, которых не существует в украинском языке, но их говорят каждый день.