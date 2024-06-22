Забудьте про "бакенбарды": как на украинском назвать растительность на лице мужчины

Об этих словах мало кто слышал

В украинском языке есть много заимствованных слов из других языков. Например, слово "бакенбарды". Кто-то утверждает, что это слово пришло к нам из немецкого языка, а кто-то настаивает на английском происхождении. Но ясно одно — это слово точно не исконно украинское.

На портале "Словотвір" рассказали, как можно заменить "бакенбарды" в украинской речи. Об этих словах мало кто слышал.

Бакенбарды – это волосяные участки, которые располагаются между висками и нижней челюстью у мужчин. В переводе с немецкого слово backenbart означает: Backe — "щека" и Bart — "борода", то есть "борода на щеке". Оно было заимствовано в 18 веке и стало широко использоваться за пределами страны. Некоторые же считают, что бакенбарды являются английской символикой (слово beard — "борода", родственное немецкому).

В украинском языке десяток слов, которыми можно заменить "бакенбарды":

борки

пабороді

залички або заличці

бокобороди

бурці

пабородці

пабородка

паборода

пейси

песики

Также "Телеграф" рассказывал о том, как в украинском языке заменить слово "пикник". Есть больше десяти слов исконно украинского или славянского происхождения.