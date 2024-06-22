Забудьте про "бакенбарды": как на украинском назвать растительность на лице мужчины
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Об этих словах мало кто слышал
В украинском языке есть много заимствованных слов из других языков. Например, слово "бакенбарды". Кто-то утверждает, что это слово пришло к нам из немецкого языка, а кто-то настаивает на английском происхождении. Но ясно одно — это слово точно не исконно украинское.
На портале "Словотвір" рассказали, как можно заменить "бакенбарды" в украинской речи. Об этих словах мало кто слышал.
Бакенбарды – это волосяные участки, которые располагаются между висками и нижней челюстью у мужчин. В переводе с немецкого слово backenbart означает: Backe — "щека" и Bart — "борода", то есть "борода на щеке". Оно было заимствовано в 18 веке и стало широко использоваться за пределами страны. Некоторые же считают, что бакенбарды являются английской символикой (слово beard — "борода", родственное немецкому).
В украинском языке десяток слов, которыми можно заменить "бакенбарды":
- борки
- пабороді
- залички або заличці
- бокобороди
- бурці
- пабородці
- пабородка
- паборода
- пейси
- песики
Также "Телеграф" рассказывал о том, как в украинском языке заменить слово "пикник". Есть больше десяти слов исконно украинского или славянского происхождения.