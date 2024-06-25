"Ціль" и "мета": почему эти слова не стоит путать в украинском языке

Эти слова не всегда можно использовать как синонимы

В последнее время в Украине и мире возрос интерес к изучению украинского языка. Однако некоторые слова могут оказаться проблемными, поскольку имеют двойное значение из-за которого часто их употребляют в неправильном контексте.

Например, это касается слов "ціль" и "мета". Может показаться, что разницы между ими нет, однако это не совсем соответствует действительности.

Чтобы разобраться в различиях необходимо обратиться к специализированным ресурсам, вроде "Словник UA".

Из объяснения становится понятно, что "мета" это что-то, к чему стремится человек — его мечта, задание или причина действий. В этом контексте оно является синонимом слова "ціль". Таким образом слово "ціль" можно использовать в качестве замены для слова "мета". Однако есть нюанс.

В украинском языке слово "ціль" имеет еще одно значение — мишень, место или объект, в который чем-то стреляют или что-то бросают.

В качестве итога можно сказать, что слово "ціль" может быть использовано в качестве синонима к слову "мета", но слово "мета" не всегда может быть синонимом к слову "ціль". Например, если речь идет об обстрелах, то использовать можно исключительно слово "ціль".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно на украинском языке заменить слово "пикник". Есть более десяти слов истинно украинского или славянского происхождения.