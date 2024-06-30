"Тильт" и "тильтонуть": как заменить эти сленговые слова на украинском

В основном такие слова употребляют геймеры, но нередко можно услышать их и в других ситуациях

В украинском есть множество сленговых слов, которые пришли к нам с иностранных языков. Одно из них довольно распространенное — "тильт" или "тильтовать".

"Телеграф" рассказывает, что означают эти два слова и в каком контексте они обычно используются. Также их легко можно заменить в украинском языке на наши слова с тем же смыслом.

Стоит отметить, что слово "тильт" чаще всего используют геймеры. Однако в обычной жизни оно также прижилось.

Так, "тильт" — это эмоциональное состояние игрока, когда он попадает в фрустрацию после событий в игре. "Тильтовать" – бросать играть, расстроившись проигрывая. От английского tilt — "наклон, крен, наклониться".

Также можно сказать, что "тильт" — это состояние, при котором человек руководствуется не разумом, а эмоциями, то есть теряет контроль над собой. При этом он начинает бурно проявлять свои эмоции.

Пример: "Я проиграл несколько матчей подряд, я в полном тильте".

В украинском языке "тильт" можно заменить на "розлючений стан", "нервовий зрив", а "тильтовать" на "кидати грати".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что означают сленговые слова "рофл", "пруф" и "вайб". Названы синонимы, которыми их модно заменить в украинском языке. Все эти три слова пришли к нам из английского.