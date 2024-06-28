"Фейл", "Хайп" и "Чилит": о чем говорит молодежь, переводим популярные слова на украинский
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Сленговые слова сейчас слышны практически на каждом шагу
В основном современный молодежный сленг – это англоязычные слова или несколько измененные под украинский язык версии. Однако эти слова остаются малоизвестными широкой публике и иногда даже из контекста трудно определить, что же на самом деле имеет в виду человек, когда употребляет такие выражения.
"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе. Мы составили небольшой список сленговых слов с пояснениями к ним.
Вот несколько примеров, часто используемых в украинском языке слов:
- Клевый — отличный, классный
- Шара – что-то бесплатное или легко полученное
- Лол – смешно (от английского LOL – laugh out loud)
- Чилить – отдыхать, расслабляться
- Гоу — пойдем (от английского go)
- Пруф – доказательство
- Фейл – неудача
- Хайп — ажиотаж, шум вокруг чего-то
- Юзать – использовать (от английского "use" и непосредственно означает "использовать")
- Рандомно – случайно
- Кринж – стыд (от английского "cringe" – прямой перевод: "съёжиться")
Это лишь небольшой список. Слэнг постоянно меняется и может отличаться в зависимости от региона и социальной группы.
Ранее "Телеграф" рассказывал читателям, почему выгодно переходить на украинский язык в семьи и как побороть буллинг в школе.