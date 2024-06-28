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"Фейл", "Хайп" и "Чилит": о чем говорит молодежь, переводим популярные слова на украинский

Автор
Инна Дёмина Инна Дёмина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Современная молодежь Новость обновлена 28 июня 2024, 12:15
Современная молодежь. Фото Pixabay

Сленговые слова сейчас слышны практически на каждом шагу

В основном современный молодежный сленг – это англоязычные слова или несколько измененные под украинский язык версии. Однако эти слова остаются малоизвестными широкой публике и иногда даже из контекста трудно определить, что же на самом деле имеет в виду человек, когда употребляет такие выражения.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе. Мы составили небольшой список сленговых слов с пояснениями к ним.

Вот несколько примеров, часто используемых в украинском языке слов:

  1. Клевый — отличный, классный
  2. Шара – что-то бесплатное или легко полученное
  3. Лол – смешно (от английского LOL – laugh out loud)
  4. Чилить – отдыхать, расслабляться
  5. Гоу — пойдем (от английского go)
  6. Пруф – доказательство
  7. Фейл – неудача
  8. Хайп — ажиотаж, шум вокруг чего-то
  9. Юзать – использовать (от английского "use" и непосредственно означает "использовать")
  10. Рандомно – случайно
  11. Кринж – стыд (от английского "cringe" – прямой перевод: "съёжиться")

Это лишь небольшой список. Слэнг постоянно меняется и может отличаться в зависимости от региона и социальной группы.

Ранее "Телеграф" рассказывал читателям, почему выгодно переходить на украинский язык в семьи и как побороть буллинг в школе.

Теги:
#Сленг #Украинский язык #Правила