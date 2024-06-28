"Фейл", "Хайп" и "Чилит": о чем говорит молодежь, переводим популярные слова на украинский

Сленговые слова сейчас слышны практически на каждом шагу

В основном современный молодежный сленг – это англоязычные слова или несколько измененные под украинский язык версии. Однако эти слова остаются малоизвестными широкой публике и иногда даже из контекста трудно определить, что же на самом деле имеет в виду человек, когда употребляет такие выражения.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе. Мы составили небольшой список сленговых слов с пояснениями к ним.

Вот несколько примеров, часто используемых в украинском языке слов:

Клевый — отличный, классный Шара – что-то бесплатное или легко полученное Лол – смешно (от английского LOL – laugh out loud) Чилить – отдыхать, расслабляться Гоу — пойдем (от английского go) Пруф – доказательство Фейл – неудача Хайп — ажиотаж, шум вокруг чего-то Юзать – использовать (от английского "use" и непосредственно означает "использовать") Рандомно – случайно Кринж – стыд (от английского "cringe" – прямой перевод: "съёжиться")

Это лишь небольшой список. Слэнг постоянно меняется и может отличаться в зависимости от региона и социальной группы.

Ранее "Телеграф" рассказывал читателям, почему выгодно переходить на украинский язык в семьи и как побороть буллинг в школе.