"Доброго вечора", "Добривечір" или "Добрий вечір": как правильно здороваться на украинском

Оказывается, не все так просто

После полномасштабного вторжения России в Украину многие русскоязычные переходят на украинский язык. Особое внимание уделяется приветствиям. Например, ранее формы "добрий ранок", "доброго дня", "доброго вечора" ранее были несвойственны украинскому языку, однако сейчас язык не стоит на месте и со временем меняется.

Об этом рассказала языковед, преподавательница украинского языка Наталия Вуйтик в комментарии изданию "Вечір" . Она добавила, что форма приветствия друг друга также может эволюционировать.

"Например, после полномасштабного вторжения стала известна фраза "Доброго вечора, ми з України". Ее было слышно везде, особенно после появления трека группы PROBASS ∆ HARDI. И сама фраза, и ее варианты постепенно стали фольклорными", — добавила она.

Таким образом, аргумент о народной языковой традиции можно применить и для "Доброго вечора". Поэтому можно употреблять все три варианта приветствия — и "Добрий вечір", и "Добривечір", и "Доброго вечора".

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