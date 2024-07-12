Не "Юра" и точно не "Юрка": как правильно по-украински обращаться к Юрию и как образовать отчество

Староукраинское имя звучало как Жюрж

При изучении украинского языка многие сложности может вызвать вопрос склонения украинских имен, как мужских, так и женских. Раньше мы рассказывали о том, как правильно обращаться к Татьяне на украинском.

Сегодня же расскажем, как звать мужчину по имени Юрий. Но сначала немного о самом имени.

Юрий – мужское имя греческого происхождения, распространённое среди украинцев, белорусов, русских и грузин. Имя является прямым ответчиком греческого Георгия.

В Украине около 606 тысяч носителей этого имени, что делает его одним из самых популярных.

При этом в украинском языке существует целый ряд разнообразных унижающих и ласковых форм имени: Юра, Юрко, Юрчик, Юр, Юрась, Юрасько, Юрасик, Юрасенько, Юрасечко, Юраш, Юрашко, Юрієчко, Юрійко, Юрцьо, Юрусь, Юрок, Юрик.

В то же время, если вы хотите позвать Юрия, то необходимо использовать звательный падеж. Запомните следующие формы: Юро, Юрко, Юрчику, Юрасю, Юрасько, Юрасику, Юрасенько, Юрасечко, Юрашу, Юрашко, Юрієчку, Юрійко, Юрцьо, Юрусю.

К слову, из открытых источников в интернете, мы узнали, что староукраинское имя звучало как Жюрж.

Что касается образования патронимических форм имени, то здесь возможны только два варианта: Юрійович и Юріївна. Любые другие перекручивания, вроде, Юр’євич, Юрієвна, Юрієвич или Юр’ївна, Юр’євна грамматически неправильны.

Однако следует отметить, что в официальных документах следует обязательно использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека, поскольку фактически все формы в юридическом смысле считаются разными именами.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно по-украински обращаться к Данилу. Запомните, Даниил – это для россиян.