Никаких "Настен" и "Настюх": как правильно ласково обратится к Анастасии на украинском

Эти правила точно нужно знать

Несмотря на то, что все больше украинцев стараются в быту говорить на украинском языке, все же встречаются ошибки. Очень часто люди не знают, как правильно обращаться к Настям на украинском языке.

Также часто многие совершают ошибки, обращаясь к Анастасии на украинском. "Телеграф" разбирался в этом вопросе.

Стоит отметить, что на греческом языке имя Анастасия означает "возвращенная к жизни". Это женская форма имени Анастас, которое переводится как "воскресенье".

Это достаточно популярное имя. На сайте "Рідні" указано, что его носит 182 554 человек.

Часто к Анастасиям обращаются "Настена" или "Настюха", однако мало кто знает, что это русизм. На самом деле правильными краткими и ласковыми именами являются Настя, Ася, Стася, Ная, Настася, Насточка, Настуня, Настя, Настя, Настя. Реже их называют следующими вариантами: Настюля, Настула, Настюра, Настя, Настя, Стася.

Ранее мы также рассказывали, как правильно обращаться к девушкам и женщинам с именем Дарина. Также "Телеграф" писал, как правильно обратиться на украинском языке к Тане, Лизе, Лене, Свете. Оказывается, эти имена можно легко украинизировать.