Євгенович или Євгенійович? Вы удивитесь, узнав правильный ответ
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Есть свои тонкости и со звательным падежом
С каждым днем в Украине увеличивается количество людей, выбирающих украинский. Однако даже те, кто общается на языке от рождения, могут ошибаться в вопросе склонения собственных имен и образовании от них патронимических форм, а именно отчества.
Телеграф рассказывает все тонкости образования патронимической формы от имени Євген. Так, единственными правильными формами имен отчества могут быть только: Євгенівна и Євгенович.
При этом вы можете встретить формы Євгеніївна и Євгенійович и это также будет правильно.
Дело в том, что Євгенівна и Євгенович образованы от имени Євген, а не Євгеній. Имена очень похожи, однако считаются разными.
Также, чтобы позвать Євгена, необходимо изменить имя согласно правилам грамматики и поставить его в звательный падеж. Так, правильная форма: Євгене!
В то время как для Євгенія правильная форма будет отличаться — в конце будем иметь окончание -ю: Євгенію!
К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно обратиться к сыну Владислава на украинском. Всё проще, чем кажется на первый взгляд.