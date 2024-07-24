Укр

Євгенович или Євгенійович? Вы удивитесь, узнав правильный ответ

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
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Автор
Євгенович или Євгенійович? Вы удивитесь, узнав правильный ответ Новость обновлена 24 июля 2024, 20:15

Есть свои тонкости и со звательным падежом

С каждым днем в Украине увеличивается количество людей, выбирающих украинский. Однако даже те, кто общается на языке от рождения, могут ошибаться в вопросе склонения собственных имен и образовании от них патронимических форм, а именно отчества.

Телеграф рассказывает все тонкости образования патронимической формы от имени Євген. Так, единственными правильными формами имен отчества могут быть только: Євгенівна и Євгенович.

При этом вы можете встретить формы Євгеніївна и Євгенійович и это также будет правильно.

Дело в том, что Євгенівна и Євгенович образованы от имени Євген, а не Євгеній. Имена очень похожи, однако считаются разными.

Также, чтобы позвать Євгена, необходимо изменить имя согласно правилам грамматики и поставить его в звательный падеж. Так, правильная форма: Євгене!

В то время как для Євгенія правильная форма будет отличаться — в конце будем иметь окончание -ю: Євгенію!

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно обратиться к сыну Владислава на украинском. Всё проще, чем кажется на первый взгляд.

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