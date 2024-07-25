Не "Вітальович" та "Віталівна": як українською правильно називати дітей Віталія, багато хто помиляється

Потрібно запам’ятати прості правила

В українській мові є свої особливості вимови та написання деяких по-батькові. Багато хто помилково намагається вимовити їх за правилами російської мови та припускається помилок.

"Телеграф" розповідає, як правильно українською звучить по батькові дітей Віталія. За правилами української мови, при утворенні по-батькові жіночого роду від імен, що закінчуються на приголосну "й" використовується суфікс ""ївн(а)", а при утворенні чоловічих по-батькові — "ович".

Таким чином, Віталійович – єдиний правильний варіант написання цього по-батькові українською мовою. Неправильними є форми, які іноді використовуються – Віталієвич, Вітальєвич, Вітальович.

Щодо по батькові дочки Віталія, то правильне його звучання та написання — Віталіївна, з літерою "ї". Віталівна — неправильно з погляду правил української мови, але на практиці часто трапляється навіть у документах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською лагідно скорочувати популярні чоловічі імена. "Льош", "Саш" та "Тем" можна замінити чудовими та самобутніми українськими варіантами.