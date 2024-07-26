"Діму" оставьте россиянам: как правильно на украинском обращаться к Дмитрию

Есть с десяток разных вариантов

Из-за целого ряда исторических, культурных и социальных факторов на украинский язык долгое время оказывал большое влияние русский. Это сказалось даже на собственных украинских именах.

Мужское имя Дмитрий является одним из распространенных в Украине. При этом многие украинцы, обращаясь к мужчинам с таким именем, используют уменьшительную форму Діма, которая не присуща украинскому языку и является обрусевшей.

Как правильно обращаться к Дмитру на украинском и какие разговорные и уменьшительные формы. Сразу отметим, что выбрать из чего.

Димко

Дмитрик

Дмитронько

Дмитрочко

Дмитрусь

Дмитрунько

Митько

Митя

Что касается самого имени и его происхождения, то носителями в Украине примерно 439800 мужчин. Наиболее распространенное имя в Верховинском районе Ивано-Франковской области — 812 мужчин.

Дмитро (греч. Δημήτριος) — украинское мужское имя, связанное с именем Деметры, богини земли и плодородия в древнегреческой мифологии. Переводится примерно как "принадлежащий Деметре".

Славянизированная форма греческого имени Деметриос. Существует и женская форма имени Димитра, она употребляется в Польше, Чехии, Словакии и на Балканах.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно обращаться к Татьяне на украинском. Забудьте о "Танечке".