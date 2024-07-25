Не только "Маринка": как можно ласково назвать Марину на украинском

Чтобы ласково назвать Марину на украинском, есть много вариантов

Многие сейчас стараются переходить на украинский язык. Однако очень часто люди не знают, как правильно обращаться к другим по имени на украинском языке.

В частности многие ласково на украинском языке обращаются к Марине только "Маринка". "Телеграф" рассказывает, что значит это имя и как можно еще обратиться к Маринам.

Отметим, что женское имя Марина происходит от латинского слова marina – "морская". Его история относится к культу римской богини Венеры. Слово "марина" было одним из ее эпитетов (Venus Marina).

Имя является достаточно популярным. Согласно данным портала "Рідні" его носят 261 005 человек.

Как можно ласково назвать Марину на украинском

Одним из самых популярных вариантов является "Маринка". Однако не только так можно называть женщин с этим именем. Друзья и близкие еще могут назвать ее "Маришею".

Также существуют и другие варианты прозвищ для Марины:

Мариночка;

Марийка;

Мариночечка;

Маринушка;

Мариночка;

Мара;

Маруся;

Муся.

Каждый из этих вариантов придаст имени особую нотку и ласковый оттенок.

Ранее мы рассказывали, как правильно назвать Анжелу, Светлану и Снежану на украинском языке. Также "Телеграф" писал, как по-украински ласково сокращать популярные мужские имена.