"Діму" залиште росіянам: як правильно українською звертатися до Дмитра

Є з десяток різних варіантів

Через цілу низку історичних, культурних та соціальних чинників на українську мову довгий час мала неабиякий вплив російська. Це позначилося навіть на власних українських іменах.

Чоловіче ім’я Дмитро є одним з поширених в Україні. При цьому, чимало українців, звертаючись до чоловіків з таким іменем, використовують зменшувальну форму Діма, що не притаманна українській мові і є зросійщеною.

Як правильно звертатися до Дмитра українською і які є розмовні та зменшувальні форми. Одразу зазначимо, що вибрати є з чого.

Димко

Дмитрик

Дмитронько

Дмитрочко

Дмитрусь

Дмитрунько

Митько

Митя

Щодо самого імені і його походження, то носіями в Україні є приблизно 439800 чоловіків. Найбільш поширене ім’я у Верховинському районі Івано-Франківської області — 812 чоловіків.

Дмитро (грец. Δημήτριος) — українське чоловіче ім'я, пов'язане з ім'ям Деметри, богині землі та родючості в давньогрецькій міфології. Перекладається приблизно як "той, хто належить Деметрі".

Слов'янізована форма грецького імені Деметріос. Існує і жіноча форма імені — Димитра, вона вживається в Польщі, Чехії, Словаччині та на Балканах.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, як правильно звертатися до Тетяни українською. Забудьте про "Танєчку".