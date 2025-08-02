Не "Микола" и не "Миколаєвич": как правильно на украинском образовывать отчество от имени Микола

Поможет простое правило

В украинском языке существуют четкие правила создания от мужских имен отчества, однако украинцы все равно путаются и допускают ошибки. Так, например, некоторые не знают, как правильно звать Миколу и образовывать отчество.

"Телеграф" расскажет, почему не правильно говорить "Миколаєвич" и обращаться в звательном падеже "Микола".

Отметим, что, по данным портала "Рідні", имя Николай одно из самых распространенных в Украине и его носит более 940 тысяч человек.

Как правильно обращаться до Миколи?

Звать мужчину на вышеуказанное имя следует "Миколо", а не "Микола". Ведь, по действующему правописанию, окончание звательного падежа "о". Во множественном числе верным вариантом будет "Миколи".

Как правильно образовывать отчество от Миколи?

В этом поможет достаточно легкое правило украинского правописания.

"Имена отчества образуют с помощью суффиксов -ович, -йович (реже — -ич, -іч) для мужчин и -івна (-ївна) для женщин", — говорится в правописании.

То есть не "Миколаєвич", а "Миколайович" будет правильно. В украинском языке нет суффиксов -євич для отчества.

Напомнит о том, как правильно говорить "Артемович" или "Артемійович". В этом случае вышеуказанное правило не очень поможет.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно на украинском языке назвать по отчеству дочь Данила.