Украинский TikTok разрывают каверы на "Смарагдове небо". Собрали лучшие и объясняем, почему об этой песне все говорят

Украинцы придумали оригинальные каверы и снимают об этом видео

Песня "Смарагдове небо" стала настоящим хитом летом 2025 года. Из этого трека делали многие каверы и мемы.

"Телеграф" собрали лучшие каверы и делятся на них с вами. Мы объясним, почему об этой песне все говорят.

Создают мемы и каверы

"Смарагдове небо" взлетело на первое место одновременно в YouTube Charts, Apple Music и Spotify и вошло в десятку мирового рейтинга Shazam в категории "рок", "это стало уже невозможно игнорировать", писали СМИ. А музыкальные критики теперь пытаются вычислить, что же так задело слушателей. Более того, даже создают каверы на этот популярный трек.

Ниже мы покажем видео, которое записывают украинцы.

Обратите внимание, что мем на известную песню создали голосом Юлии Тимошенко. Зато там совсем разные слова.

О чем песня "Смарагдове небо"

Певец считает, что успех "Смарагдового неба" обусловлен тем, что "это больше чем просто трек. Это состояние души. Это любовь, которая превращается в звук. Об этом он говорил в комментарии Район.Вараш ".

Смарагдове небо – это история о том, как рождается настоящее – трусливое – искусство. Без любви и искренности это была бы просто техника, но когда ты вкладываешь чувства и сочетаешь их с профессионализмом, тогда и появляется что-то живое, настоящее, что-то, что может коснуться другого сердца говорит музыкант

Клип на "Смарагдове небо", где Drevo бегает по траве и лежит на покрывале со своей девушкой, не стоил ему вообще ничего, говорит он.

Безусловно, пока музыка не приносит денег, не следует брать кредиты и снимать дорогие клипы говорит певец

Но дело не только в финансах. Он привел примеры. "Смарагдове небо", говорит Drevo, "доказало всем, что не нужно дорогих клипов, потому что на самом деле решает музыка".

Как скачать мелодию

Кавер на песню "Смарагдове небо" можно легко превратить в рингтон для смартфона. Процесс достаточно прост и не требует особых технических навыков.

Шаг 1. Загрузка видео Сначала необходимо сохранить желаемое видео с TikTok на устройство. Для этого можно воспользоваться специальными онлайн-сервисами или мобильными приложениями, позволяющими загружать контент из социальных сетей. Важно выбрать проверенные платформы, чтобы избежать проблем с безопасностью.

Шаг 2. Конвертирование в аудиоформат После загрузки видеофайла его нужно преобразовать в аудиоформат. Наиболее распространенными являются MP3, M4A или WAV. Для конвертации можно использовать бесплатные онлайн-конвертеры или специальные приложения на компьютере или мобильном устройстве.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети завирусились мемы о российских дронах в Польше.