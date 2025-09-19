Забудьте про слово "зарядка": як коректно називати вправи українською мовою

Багато людей все ще вживають російське слово, хоча в українській мові існує відмінна альтернатива

З кожним днем українська мова набирає все більшої популярності, і дедалі більше людей виявляють інтерес до її тонкощів і нюансів. Проте для деяких досі залишається несподіванкою, що ранкові спортивні вправи не слід називати "зарядкою" українською мовою.

"Зарядкой" російською називають комплекс гімнастичних вправ, виконуваних з метою оздоровлення організму. Але в українській мові "зарядка", — синонім слова "заряджання". А ранкові вправи коректно називати словом "руханка", від слова "рух".

Ось приклади зі ЗМІ та літератури, як слово "руханка" використовується в реченні:

"Як я маю зайвий час, читаю радо, графине". "І добре робите, мій пане, сказав доктор. – Філософія – це гімнастика мозку, руханка, як тепер говорять.

То Наталка прала на річці. Запнута кулинкою, орудувала на сонці над водою, як вправний спортсмен на вранішній руханці.

Чергуйте періоди навчання та відпочинку. Прогулянки на свіжому повітрі, руханка під час перерв стануть помічниками для відпочинку тіла і психіки.

У День молоді в Україні відбулася масова Руханка — фізична зарядка за участю звичайних українців.

Зараз діти почали називати руханку — рухАнка, з наголосом на "а". Це смішно та круто водночас — у руханок з’явилася індивідуальність.

