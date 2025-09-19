Забудьте про слово "зарядка": як коректно називати вправи українською мовою
Багато людей все ще вживають російське слово, хоча в українській мові існує відмінна альтернатива
З кожним днем українська мова набирає все більшої популярності, і дедалі більше людей виявляють інтерес до її тонкощів і нюансів. Проте для деяких досі залишається несподіванкою, що ранкові спортивні вправи не слід називати "зарядкою" українською мовою.
"Зарядкой" російською називають комплекс гімнастичних вправ, виконуваних з метою оздоровлення організму. Але в українській мові "зарядка", — синонім слова "заряджання". А ранкові вправи коректно називати словом "руханка", від слова "рух".
Ось приклади зі ЗМІ та літератури, як слово "руханка" використовується в реченні:
- "Як я маю зайвий час, читаю радо, графине". "І добре робите, мій пане, сказав доктор. – Філософія – це гімнастика мозку, руханка, як тепер говорять.
- То Наталка прала на річці. Запнута кулинкою, орудувала на сонці над водою, як вправний спортсмен на вранішній руханці.
- Чергуйте періоди навчання та відпочинку. Прогулянки на свіжому повітрі, руханка під час перерв стануть помічниками для відпочинку тіла і психіки.
- У День молоді в Україні відбулася масова Руханка — фізична зарядка за участю звичайних українців.
- Зараз діти почали називати руханку — рухАнка, з наголосом на "а". Це смішно та круто водночас — у руханок з’явилася індивідуальність.
