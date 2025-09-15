Не опозорьтесь на людях: как на украинском правильно сказать слово "випадок"

Это правило следует запомнить

Многие украинцы сейчас все активнее переходят на свой родной язык. Впрочем, иногда с некоторыми ее особенностями у ряда граждан могут возникать проблемы. Например, часто можно слышать, как люди употребляют слово "випадок", неверно с неправильным ударением.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко объяснил, где именно в этом слове нужно ставить ударение. Он отметил, что это является довольно распространенной ошибкой. В речи украинцев часто можно услышать и "вИпадок" и "выпАдок".

"Запомните, "випадок" – ударение падает на первый слог. Как в словах "висновок", "виключення", по аналогии и "випадок", — объяснил языковед.

