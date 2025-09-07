Не "дочь" и не "дочурка": как правильно обращаться к ребенку на украинском языке

Есть несколько вариантов перевода, и у каждого есть свои нюансы

С каждым днем все больше людей выбирают говорить на украинском языке, что, к сожалению, увеличивает и количество ошибок. К примеру, не каждый знает даже такую базовую вещь, как правильное обращение к ребенку женского пола. Детально об этом "Телеграф" расскажет ниже.

Как утверждает словарь-антисуржик, правильно вместо "дочь" говорить на украинском языке "дочка" (ударение на "а"), а вместо "дочурка", — "донечка".

Известный украинский языковед, профессор Александр Пономарив объясняет, что также допустимо наравне с "дочка" говорить и "донька" (ударение на "о"), но есть нюанс: слово "донька" имеет ласкательный оттенок (но не такой сильный, как "донечка"), в то время как слово "дочка" также может использоваться при обращении пожилого человека к молодой женщине.

Вот несколько примеров, как эти слова употребляются в предложении:

Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, А мати хоче научати, Так соловейко не дає.

[Мавка:] Ох, як я довго спала! [Лісовик:] Довго, дочко!

Оце вона і є Горпинка, удови Явдохи Гопти донька, – пояснив рудобородий.

Лесиха, сказано, запопадна, перша йде зажинати з донькою і невісткою.

