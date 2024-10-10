Не совершайте эту ошибку: можно ли говорить на украинском языке "купляти"

Кальку с русского следует заменить на удельно украинское слово

В ежедневном украинском языке мы допускаем досадные ошибки и часто не знаем об этом. А все потому, что многие слова являются кальками из русского, соответственно имеют схожее звучание.

Так, очень часто в магазинах, на рынках или просто на улице можно услышать слово "покупать", когда человек берет вещь за определенную цену. Известный языковед Александр Авраменко раскрыл, можно ли использовать это слово во время общения на украинском языке.

Оказалось, что в нашем языке существует 2 варианта, как "купляти", так и "купувати", ведь оба можно увидеть в словаре. При этом возле слова "покупать" указано определенное объяснение. Речь идет о том, что оно является редкостным и разговорным.

То есть слово "купляти" возникло в русском языке от слова "купля". В то время как в украинском существует другое — "купувати". Поэтому не стоит употреблять "купляти", ведь оно является калькой с русского языка. Для тех, кто стремится говорить красиво и одновременно правильно, лучше использовать "купувати".

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