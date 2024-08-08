В чем разница между словами "питання" и "запитання": проверьте, используете ли вы их правильно

Следует запомнить одно простое правило

В украинском языке есть слова "питання" и "запитання", которые некоторые неправильно используют в предложении. В одном из случаев можно употреблять только одно из этих слов.

Об этом рассказал украинский учитель и языковед Александр Авраменко. Он отметил, что эти слова являются синонимами по значению и их используют в предложении, когда хотят к кому-то обратиться, однако следует учесть, что есть одна языковая конструкция, которая является исключением из правил.

"Правильно сказать и "поставити питання", и "поставити запитання". Но в значении проблемы или дела, которое надо решить, следует употреблять только слово "питання". Обратите внимание: "задати питання", "підняти питання", но ни в коем случае не "запитання",- сказал Авраменко.

Он также пояснил, правильно ли употреблять такую языковую конструкцию, как "ми запиталися". В последнее время ее часто можно услышать от украинцев. Однако по словам зыковеда, эта фраза — не более, чем "издержки моды".

"Не стоит им (словом, — Ред.) восхищаться. Хотя бы потому, что в словарях оно маркировано, как "разговорное". То есть лучше сказать не "ми запиталися", а "запитали",- указал языковед.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно говорить — "задавати питання" или "ставити питання". Есть только один верный вариант.