"Зупинка за рогом, але ти, моск*лику, вже приїхав…": как правильно по-украински общаться в общественном транспорте
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Выходя, не забывайте благодарить водителя за поездку
С каждым днем украинский язык становится все более популярным, и все больше людей интересуются его тонкостями и нюансами. Но до сих пор в общественном транспорте можно услышать русскоязычные фразы типа "останівка", как в старом анекдоте.
"Телеграф" решил составить список общих фраз на украинском для комфортно пользоваться общественным транспортом. С их помощью можно смоделировать разные ситуации.
Так, фраза "моя остановка" переводится как "моя зупинка".
А предложение "Передайте, пожалуйста, за проезд" можно перевести как "Передайте, будь ласка, за проїзд".
Вполне ситуация в маршрутке может выглядеть так:
- Когда вам нужно выходить:"Зупиніться, будь ласка, на наступній (зупинці)" — "Остановите, пожалуйста, на следующей (остановке — ред.,)";
- Когда нужно передать деньги за проезд: "Передайте, будь ласка, за проїзд";
- Если вы хотите попросить пассажиров пропустить вас к выходу: "Перепрошую, я виходжу" — "Извините, я выхожу".
- Если нужно передать сдачу: "Передайте, будь ласка, решту" — "Передайте, пожалуйста, сдачу"
- Если нужно, чтобы водитель открыл заднюю дверь: "Відчиніть, будь ласка, задні двері" — "Откройте, пожалуйста, задние двери"
- Если нужно спросить других пассажиров, выходят ли они на ближайшей остановке: "Ви виходите на наступній?" — "Вы выходите на следующей?"
Выходя, не забывайте благодарить водителя за поездку.
Ранее "Телеграф" рассказывал, почему на украинском языке неправильно говорить "вільна вакансія"