"Зупинка за рогом, але ти, моск*лику, вже приїхав…": как правильно по-украински общаться в общественном транспорте

Выходя, не забывайте благодарить водителя за поездку

С каждым днем украинский язык становится все более популярным, и все больше людей интересуются его тонкостями и нюансами. Но до сих пор в общественном транспорте можно услышать русскоязычные фразы типа "останівка", как в старом анекдоте.

"Телеграф" решил составить список общих фраз на украинском для комфортно пользоваться общественным транспортом. С их помощью можно смоделировать разные ситуации.

Так, фраза "моя остановка" переводится как "моя зупинка".

А предложение "Передайте, пожалуйста, за проезд" можно перевести как "Передайте, будь ласка, за проїзд".

Вполне ситуация в маршрутке может выглядеть так:

Когда вам нужно выходить: "Зупиніться, будь ласка, на наступній (зупинці)" — "Остановите, пожалуйста, на следующей (остановке — ред.,)";

— "Остановите, пожалуйста, на следующей (остановке — ред.,)"; Когда нужно передать деньги за проезд: "Передайте, будь ласка, за проїзд";

Если вы хотите попросить пассажиров пропустить вас к выходу: "Перепрошую, я виходжу" — "Извините, я выхожу".

— "Извините, я выхожу". Если нужно передать сдачу: "Передайте, будь ласка, решту" — "Передайте, пожалуйста, сдачу"

— "Передайте, пожалуйста, сдачу" Если нужно, чтобы водитель открыл заднюю дверь: " Відчиніть, будь ласка, задні двері" — "Откройте, пожалуйста, задние двери"

— "Откройте, пожалуйста, задние двери" Если нужно спросить других пассажиров, выходят ли они на ближайшей остановке: "Ви виходите на наступній?" — "Вы выходите на следующей?"

Выходя, не забывайте благодарить водителя за поездку.

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