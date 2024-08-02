Хватит "вибачатися": как правильно попросить прощения на украинском

Стоит запомнить это правило

Украинцы стараются переходить на украинский язык. Однако многие при этом совершают ошибки или употребляют русизмы.

Украинский учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно извиниться на украинском языке. Оказывается, нельзя употреблять слово "вибачаюся".

Он отметил, что "ся" в конце глаголов когда-то означало себя, например: мыть себя – "митися", одевать себя – "одягатися". Поэтому слово "вибачаюся" означает "вибачаю себе". Этого слова стоит избегать.

Выражений для извинения в украинском языке много. Вместо "вибачаюся" можно использовать:

вибачте;

пробачте;

прошу вибачення;

прошу пробачення;

даруйте;

перепрошую.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно поздороваться в формальных и неформальных ситуациях, используя разнообразные приветствия. Также мы писали, как правильно попрощаться на украинском языке разными способами, в зависимости от ситуации и особенностей встречи.

Отметим, что выражать благодарность словами "Велике дякую" не стоит. Как правильно поблагодарить на украинском языке, мы рассказывали ранее. Вместо этого выражения можно использовать много других.