Хватит "вибачатися": как правильно попросить прощения на украинском
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Стоит запомнить это правило
Украинцы стараются переходить на украинский язык. Однако многие при этом совершают ошибки или употребляют русизмы.
Украинский учитель и языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно извиниться на украинском языке. Оказывается, нельзя употреблять слово "вибачаюся".
Он отметил, что "ся" в конце глаголов когда-то означало себя, например: мыть себя – "митися", одевать себя – "одягатися". Поэтому слово "вибачаюся" означает "вибачаю себе". Этого слова стоит избегать.
Выражений для извинения в украинском языке много. Вместо "вибачаюся" можно использовать:
- вибачте;
- пробачте;
- прошу вибачення;
- прошу пробачення;
- даруйте;
- перепрошую.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно поздороваться в формальных и неформальных ситуациях, используя разнообразные приветствия. Также мы писали, как правильно попрощаться на украинском языке разными способами, в зависимости от ситуации и особенностей встречи.
Отметим, что выражать благодарность словами "Велике дякую" не стоит. Как правильно поблагодарить на украинском языке, мы рассказывали ранее. Вместо этого выражения можно использовать много других.