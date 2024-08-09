Не "займайтеся коханням", чорнобриві: як правильно говорити про любощі українською

"Кохатися" – це не лише про інтимні стосунки

У повсякденному мовленні ми часто стикаємося з кальками з російської, які можуть спотворювати справжнє значення слів. Одним із таких прикладів є вживання терміна "займатися коханням".

Варто зазначити, що в українській мові для цього є більш природне і милозвучне слово — "кохатися". Воно часто трапляється у творах класиків, надаючи текстам особливої ліричності та емоційності.

Що означає слово "кохатися"

У найбільш поширеному значенні "кохатися" означає "займатися сексом", "мати інтимні стосунки". "Кохатися" також може означати "любити одне одного", "бути закоханими". У переносному значенні "кохатися" вживають для вираження сильного захоплення або любові до чогось.

А от слово "займатися" в українській мові має інше основне значення. Це – спалахувати, загорятися, починати світитися.

Для урізноманітнення мовлення варто замінювати дієслово "займатися", особливо коли йдеться про захоплення, зацікавлення чи роботу над чимось, на відповідні синоніми. Ось кілька варіантів:

Працювати : "він працює над новим проєктом" (замість "займається новим проєктом").

: "він працює над новим проєктом" (замість "займається новим проєктом"). Навчатися : "вона навчається музики" (замість "займається музикою").

: "вона навчається музики" (замість "займається музикою"). Робити : "що ти робиш у вільний час?" (замість "чим займаєшся").

: "що ти робиш у вільний час?" (замість "чим займаєшся"). Братися : "він взявся за ремонт будинку" (замість "зайнявся ремонтом").

: "він взявся за ремонт будинку" (замість "зайнявся ремонтом"). Поратися: "бабуся порається на городі" (замість "займається городом").

Вибір конкретного слова залежить від контексту та відтінку значення, який ви хочете передати. Проте, в українській мові правильніше говорити "кохатися", ніж "займатися коханням". Це слово підкреслює глибину почуттів, емоційний зв'язок і важливість взаєморозуміння у стосунках.

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