Оставьте "август" россиянам! Как правильно называть месяцы на украинском

Такое слово есть в украинском языке, но у него совсем другое значение

Одной из распространенных ошибок при переходе на украинский язык есть употребление слова "август". Россияне так называют последний месяц лета.

Однако в украинском языке он называется иначе — серпень. А "Август" является мужским именем греческого происхождения. "Телеграф" в этом материале объяснит, как правильно называть месяцы на украинском. Запомните их, и вы больше не совершите досадных ошибок.

Как правильно называть месяцы на украинском

Важно запомнить их названия и порядок. Все имена месяцев имеют древнее происхождение. Наши предки связывали их с природными явлениями, поэтому запомнить их не составит труда.

Предлагаем вам узнать перевод названий месяцев с русского на украинский:

январь ― січень;

февраль ― лютий;

март ― березень;

апрель ― квітень;

май ― травень;

июнь ― червень;

июль ― липень;

август ― серпень;

сентябрь ― вересень;

октябрь ― жовтень;

ноябрь ― листопад;

декабрь ― грудень.

"Телеграф" ранее писал, почему нельзя говорить "кружка кофе". Такого вида посуды на самом деле нет, потому что на украинском он называется иначе.

Что касается кофе, то это еще одна интересная тема для языковедов. Они отмечают, как правильно называть кофейные напитки на украинском. Иногда даже баристы совершают досадные ошибки.